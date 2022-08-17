Камбьяссо: «ЧМ в Катаре? Аргентина заслужила его выиграть»

Экс-игрок сборной Аргентины, мадридского «Реала» и миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо во время визита в Алматы высказался по поводу шансов аргентинцев на ЧМ в Катаре.

– Возможно, это последний мундиаль для Лионеля Месси. Насколько большие шансы у сборной Аргентины на победу в турнире?

– Во-первых, я надеюсь, что это может быть не последний турнир для Лео. Однако, что будет на Чемпионате мира сейчас сложно сказать. Сборная Аргентина здорово провела «Копа Америку» – мы выиграли титул. Я считаю, что Аргентина заслужила выиграть Чемпионат мира в Катаре, как этого и заслужил сам Месси.

Полное интервью Эстебана Камбьяссо доступно по ссылке.

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