«Алматы» подпишет американского голкипера Вилардо

Портал Шайба.kz сообщил, что «Алматы» подпишет 25-летнего американского вратаря Ника Вилардо.

Вилардо – воспитанник системы «Баффало», выступал за молодежную команду в сезоне-2014/15.

Последними клубами игрока были шведский «Тиринг» и польский «Подхале», за которые он провел по одному матчу в сезоне 2019-2020 годов.

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