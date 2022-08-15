Карпович: «Разочаровало, что Байтана не смог принять участие в игре»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал победу над «Тоболом» (1:0) в Кубке Казахстана.

– Я думаю, что нет смысла много комментировать. Могу лишь сказать, что имели большое преимущество. К сожалению, получился матч нереализованных моментов. Не скажу, что их было огромное количество, но достаточно для того, чтобы выиграть крупнее. Нужно отдать должное сопернику. Ребята молодцы. Получили удовольствие играть при такой атмосфере, не боялись ошибиться, достаточно неплохо действовали. Кубок завершился. Уже это все в истории. Есть конкретный следующий матч, он для нас самый важный. Будем готовиться. Хотелось бы поздравить болельщиков и поблагодарить их за сумасшедшую поддержку. Хотелось забить побольше и порадовать их.

– Довольны ли вы выступлением основных игроков? Видемона, например.

– Мы довольны возвращением Уго. Мы понимаем, что он еще не в идеальных кондициях. Мы дали ему сыграть полный матч. Он достаточно опытный и выносливый игрок. Знает где взять паузу, где необходимо прибавить. Тем не менее простой чувствуется. В последние минут 15 силенки покинули. Тем не менее считаю, что он провел качественный матч. Нет смысла много о нем говорить. Наша задача, чтобы он к следующему матчу был в еще лучшей форме. Состав не скажу, что оптимальный. Опять же, есть ряд футболистов, которые играли весь кубок, весь чемпионат. Например, Рамазан Оразов. Есть такие ребята, как Камболов, которые пропустили достаточное количество времени. Соответственно, мы учли эти моменты, чтобы дать ребятам примерно одинаковое количество сыгранного времени. Это наша обойма и каждый из игроков очень важен. Наша задача, чтобы они все были готовы. Есть и поврежденные, например, Юрий Логвиненко. Он начинает работать в общей группе.

Я думаю, что все увидели отсутствие Байтаны. Человек не чувствует уверенность и не хотели рисковать. Пока ему нужно несколько дней, чтобы почувствовать эту уверенность. Он тренировался в общей группе и в тренировочном процессе мы увидели для чего этот игрок здесь. Я думаю, он нам поможет. Это хорошее приобретение. Единственное, разочаровало, что он не смог принять участие в игре. Он очень опытный игрок.

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