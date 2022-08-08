Бублик сыграл в футбол и забил гол перед турниром в Монреале

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик принял участие в импровизированном футбольном матче в преддверии «Мастерса» в Монреале.

Его команда, в которую также входили Маттео Берреттини, Диего Шварцман, Джейми Маррей, Хуан Карлос Агилар и Джейден Уикес, победила футболистов выступающего в МЛС «Монреаля» со счетом 7:5.

Сам Бублик отметился забитым голом.

На турнире в Монреале казахстанец встретится с Дженсоном Бруксби (США).

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