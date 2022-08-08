И.о. главного тренера «Кызыл-Жара» Аверченко: «Очень тяжело играть две игры два дня подряд»

Исполняющий обязанности главного тренера «Кызыл-Жара» Евгений Аверченко прокомментировал поражение от «Каспия» (1:3) в 5-м туре Кубка Казахстана.

– Во-первых, я хочу поздравить «Каспий» с победой! Эта победа заслуженная. Вы сами видели, что матч был очень сложным, тем более для нас, учитывая то, что мы играли вторую игру за неделю. Наши парни – молодцы, они отдали должное и бились на все сто процентов. Но класс – есть класс. Наш соперник посильнее нас. В целом, я доволен. Не то что игрой, а самоотдачей ребят. В этом матче не было равнодушных ребят. Повторюсь, очень тяжело играть две игры два дня подряд. К сожалению, у нас не было должных замен на усиление игры.

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