Казахстанские дзюдоисты выиграли 8 медалей на Кубке Азии

Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, сообщает Olympic.kz.
Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Список победителей и призеров:
Золото – Нурайлым Сарсенбек (48 кг)
Золото – Дана Абдирова (57 кг)
Серебро – Зере Отепкали (40 кг)
Серебро – Талгат Орынбасар (60 кг)
Бронза – Сабина Юлдашбекова (40 кг)
Бронза – Инкар Куралбай (44 кг)
Бронза – Рамазан Суиндиков (55 кг)
Бронза – Данил Султанхан (55 кг)
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