Казахстанские дзюдоисты выиграли 8 медалей на Кубке Азии

Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, сообщает Olympic.kz.

Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Список победителей и призеров:

Золото – Нурайлым Сарсенбек (48 кг)

Золото – Дана Абдирова (57 кг)

Серебро – Зере Отепкали (40 кг)

Серебро – Талгат Орынбасар (60 кг)

Бронза – Сабина Юлдашбекова (40 кг)

Бронза – Инкар Куралбай (44 кг)

Бронза – Рамазан Суиндиков (55 кг)

Бронза – Данил Султанхан (55 кг)

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