Где смотреть «МЮ» – «Брайтон» в Казахстане 7 августа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Setanta Sports.ru - Казахстан Setanta Qazaqstan (Сетанта Казахстан) Спорт Казахстана

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ. В 1-м туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Брайтоном».

Матч стартует 7 августа в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports 1.

Статистика АПЛ здесь.

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
7 августа, 16.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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