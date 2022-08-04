Где смотреть «МЮ» – «Брайтон» в Казахстане 7 августа

В эти выходные стартует новый сезон АПЛ. В 1-м туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Брайтоном».

Матч стартует 7 августа в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет телеканал Setanta Sports 1.

Статистика АПЛ здесь.

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