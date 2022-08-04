1XBET стал новым партнером «ПСЖ»

С 1 июля главный спонсор спортивных эмоций и парижский клуб «ПСЖ» подписали партнерское соглашение, охватывающее следующие три сезона. Теперь компания 1XBET — официальный региональный партнер клуба в Африке и Азии. По соглашению сторон планируются маркетинговые кампании с участием мужской профессиональной футбольной команды.

«Мы рады приветствовать 1XBET в качестве регионального партнера ПСЖ. 1XBET хорошо зарекомендовал себя на континентах, где у клуба очень много болельщиков. Компания является амбициозной заинтересованной стороной в мире спорта», — прокомментировал Марк Армстронг, директор по партнерским отношениям «Пари Сен-Жермен».

Стоит отметить, что французский клуб является одним из сильнейших в стране. Недавно коллектив выиграл 11-й Суперкубок Франции, что является рекордным показателем.

«ПСЖ является одним из самых популярных футбольных клубов в мире. Мы разделяем желание добиться успеха во всех областях и предложить поклонникам совершенно новый, обогащенный опыт в мире спорта», — добавили представители компании 1XBET.

Партнерские отношения между двумя сторонами обещают интересные коллаборации и проекты. Будем следить за новостями и болеть за лучших вместе с главным спонсором спортивных эмоций!