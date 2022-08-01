Сборная Казахстана по пляжному футболу завершила Евролигу-2022 на 4-м месте и пробилась в дивизион «А»

Сборная Казахстана по пляжному футболу закончила свое выступление в Евролиге-2022 в Молдове. По итогам турнира казахстанцы вошли в число 16 лучших команд Европы.

Команда Булата Аленова выиграла все свои матчи в группе (Норвегию 7:3, Грузию 7:1 и Грецию 4:3 по пенальти). В полуфинале сборная Казахстана уступила Турции (10:12), а в матче за третье место проиграла Греции (3:5).

Таким образом, Казахстан будет выступать в дивизионе «А» в Евролиге-2023.

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