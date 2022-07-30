«Шахтер» победил «Жетысу» в Кубке Казахстана

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«Шахтер» победил «Жетысу» (4:2) в 4-м туре Кубка Казахстана.

Голы: Жангылышбай (24’), Сапанов (42’), Муртазаев (63’), Свиридов (90’) – Нурбол (37’), Амангельды (54’).

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