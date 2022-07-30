«Шахтер» победил «Жетысу» в Кубке Казахстана

«Шахтер» победил «Жетысу» (4:2) в 4-м туре Кубка Казахстана.
Голы: Жангылышбай (24’), Сапанов (42’), Муртазаев (63’), Свиридов (90’) – Нурбол (37’), Амангельды (54’).
🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑
У казахстанцев снова проблемный выезд в Европу: «Тобол» почти сутки держали на гибралтарской границе по неназванным причинам
«Тобол» сыграет в Лиге конференций на самом необычном стадионе Европы. Возле поля «Линкольна» огромная скала, а в паре метрах от газона – аэропорт
Комментарии