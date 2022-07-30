Вратарь женской сборной Казахстана перешла в румынскую «Олимпию»

Вратарь сборной Казахстана Назым Исмаилова перешла в румынский клуб «Олимпия Клуж-Напока».

До этого 21-летняя футболистка играла за турецкий «Хатайспор».

В этом году «Олимпия» сыграет с «Глентораном» (Северная Ирландия) в квалификации Лиги чемпионов.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

У казахстанцев снова проблемный выезд в Европу: «Тобол» почти сутки держали на гибралтарской границе по неназванным причинам

«Тобол» сыграет в Лиге конференций на самом необычном стадионе Европы. Возле поля «Линкольна» огромная скала, а в паре метрах от газона – аэропорт