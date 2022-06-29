Женская сборная Казахстана проиграла Эстонии после того, как выигрывала 2:0

Женская сборная Казахстана по футболу на выезде проиграла Эстонии (4:2) в матче квалификации ЧМ-2023.

Примечательно, что до 61-й минуты казахстанки вели 2:0.

Голы: Саар (61’, 88’), Химанен (71’), Таммик (90+5’) – Турлыбекова (37’), Бортникова (52’).

Предупреждения: Саар (90’) – Сатыгалиева (65’).

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