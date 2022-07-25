Ответный матч между «Линкольн Ред Импс» и «Тоболом» будет судить израильская бригада арбитров

Израильская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Линкольн Ред Импс» и «Тоболом».
Рефери: Галь Лейбовиц;
Ассистенты рефери: Йосси Бабайофф, Омер Барбиро;
Четвертый рефери: Шалом Бен Аврам.
Матч состоится 26 июля в Гибралтаре, старт в 22:00 по Нур-Султану.
Игра в Костанае завершилась победой «Тобола» (2:0).
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