Ответный матч между «Линкольн Ред Импс» и «Тоболом» будет судить израильская бригада арбитров

Израильская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Линкольн Ред Импс» и «Тоболом».

Рефери: Галь Лейбовиц;

Ассистенты рефери: Йосси Бабайофф, Омер Барбиро;

Четвертый рефери: Шалом Бен Аврам.

Матч состоится 26 июля в Гибралтаре, старт в 22:00 по Нур-Султану.

Игра в Костанае завершилась победой «Тобола» (2:0).

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