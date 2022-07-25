Тренер «Жетысу» о 0:0 с «Шахтером»: «В целом, считаю, что сыграли хорошо, все-таки играли против команды КПЛ»

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Главный тренер «Жетысу» Алмас Кулшинбаев прокомментировал матч 3-го тура Кубка Казахстана против «Шахтера» (0:0).

– Матч был достаточно тяжелый, глубина состава была небольшой, сидели молодые лимитчики, в связи с тем, что не успели заявить многих новых ребят. В начале была какая-то боязнь, волнение, но минут через пятнадцать ребята взяли себя в руки и поняли, что можно играть спокойно. Была достаточно равная игра. Матч был до одного гола, кто забил бы первый, тот бы и выиграл. Моментами они владели преимуществом, моментами мы. В целом, считаю, что сыграли хорошо, все-таки играли против команды Премьер-лиги. Поэтому команде благодарность и идем дальше.

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