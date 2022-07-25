Вахид Масудов: «Нам было интересно поиграть в таком формате, когда не все легионеры участвуют»

Главный тренер «Шахтера» Вахид Масудов прокомментировал матч с «Жетысу» (0:0) в 3-м туре Кубка Казахстана.

– Матч получился боевым, интересным. Нам было интересно поиграть в таком формате, когда не все легионеры участвуют. Пришлось добирать молодежь из дубля. Но, ребята проявили себя неплохо. Были моменты, но не реализовали. Сейчас будем готовиться к домашней игре. Потому что нам важно продвигаться и по Кубку. Что касается того, что не удалось сегодня открыть счет, то вы помните Женя Кобзарь попал в штангу, сделал все грамотно, но немножко не хватает мастерства у молодежи. Ну и надо добавлять во всех вопросах. Хотелось немного больше прогресса от них.

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