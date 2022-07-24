Голкипер Нурмухаметов перешел в «Мактаарал». Он не играл в КПЛ с 2019-го

34-летний вратарь Рамиль Нурмухаметов стал игроком «Мактаарала».
Последний раз он выходил на поле в матче КПЛ в октябре 2019 года, играя за «Актобе».
Нурмухаметов перешел в «Мактаарал» из «Кырана».
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