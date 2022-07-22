Полузащитник «Осиека»: «Могли забить «Кызыл-Жару» еще несколько голов»

Полузащитник «Осиека» Петар Брлек высказался о победе над «Кызыл-Жаром» (1:2) в первом матче второго раунда Лиги конференций.

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– Мы пришли за положительным результатом, и добились его. Знали, что нас ждет тяжелый матч, как всегда бывает в еврокубках, особенно на выезде. За исключением, может, первых 15-20 минут, мы контролировали всю игру, без невнимательного момента в конце могло быть еще лучше. Теперь думаем о следующей игре.

Они начали неплохо. Мы готовились к их забросам и угловым, знали, что это их сильная сторона. Мы выдержали это давление и перевернули игру в свою пользу. Держали игру под контролем, могли забить еще несколько голов, но в итоге важно, что победили и возвращаемся с победой.

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