Тренер «Ракува»: «У «Астаны» весь матч не было моментов»

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун ответил на вопросы после домашней победы над «Астаной» в первом матче второго раунда Лиги конференций.

– Мы счастливы. Это был исторический матч, в котором наша команда показала характер. Мы провели идеальный матч, забили красивые голы, которые могли понравиться нашим фанатам. Это большое преимущество перед ответным матчем. Но нужно еще довести дело до конца.

– Насколько перфекционизм в исполнении вашей команды повлиял на результат? Ожидали ли вы победы с настолько крупным счетом?

– Подход, конечно, имеет значение. Можно на какие-то матчи приехать даже на велосипеде. Самое главное, что предлагает соперник. Мы уже не раз показали, что вдесятером можем выигрывать и забивать голы. Главное – это вера и энергия. Наши игроки показали, что хотят играть в групповом этапе еврокубка. Меня, как тренера, это только радует.

– Как вы это делаете, уже не первый раз, играя вдесятером вы забиваете гол. Так было с «Вислой», «Легией» и теперь в этой игре. Каков ваш секрет?

– Ну мы над этим постоянно работаем. Тренируемся, играем в разных схемах. В этой игре команда это показала. Только когда играешь вдесятером можно увидеть, как игроки друг за друга борются.

– Вопрос про красную карточку. Был ли момент сомнения, когда ваш игрок ее получил? Потому что можно было увидеть в рядах соперника, что они почувствовали уверенность.

– Мои игроки дали ответ этому вопросу. У «Астаны» весь матч не было моментов, и в равных составах, и тогда, когда мы играли в меньшинстве. Конечно, они больше владели мячом. Мы знали, что они хорошо подготовлены в этом аспекте. Но наша защита сыграла на оценку «плюс». Мы показали, что мы готовы к таким ситуациям.

– Каким будет перелет «Ракува» в Нур-Султан. Потому что соперник имел с этим некие проблемы, они будут возвращаться обратно через Дубай. Также какая ситуация в команде, были ли какие-то травмы после этого матча?

– Сейчас такая геополитическая ситуация, что всегда могут возникнуть какие-то проблемы. У нас уже такие проблемы были после жеребьевки, нам сложно было найти оператора, который займется нашим полетом. Поэтому мы приняли решение полететь в Казахстан за два дня до матча. Надеюсь, обойдется без таких проблем, как у соперника. Этот матч был очень трудным для наших игроков. Конечно, они очень сильно устали. Но, к счастью, обошлось без травм. Иви Лопес ушел с поля раньше только из-за усталости. К счастью, никаких повреждений у него не было.