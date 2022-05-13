Владельцу «Кайрата» Боранбаеву продлили срок ареста на месяц

Cпециализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил владельцу алматинского «Кайрата» срок ареста на месяц.
Кайрат Боранбаев подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере, его задержали в марте.
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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»
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