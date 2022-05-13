Владельцу «Кайрата» Боранбаеву продлили срок ареста на месяц

Cпециализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил владельцу алматинского «Кайрата» срок ареста на месяц.

Кайрат Боранбаев подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере, его задержали в марте.

Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»