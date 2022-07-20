«Мактаарал» арендовал у БАТЭ полузащитника Алексея Носко

Белорусский полузащитник Алексей Носко переходит из БАТЭ в «Мактаарал».

Об этом сообщил клуб из Борисова.

25-летний игрок арендован казахстанцами до конца сезона.

В прошлом сезоне Носко провел за БАТЭ 12 матчей.

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