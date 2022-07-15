«Ордабасы» объявил о переходе Умарова, Бахтиярова и Федина

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Пабло Фонтанелло Максим Федин Акмаль Бахтияров Шахбоз Умаров Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

«Ордабасы» объявил о подписании трех игроков.

Как сообщалось ранее, это казахстанцы Акмаль Бахтияров и Максим Федин, а также полузащитник сборной Узбекистана Шахбоз Умаров.

Шымкентский клуб не мог заявить их из-за трансферного бана, наложенного из-за обращения аргентинского экс-игрока команды Пабло Фонтанелло в ФИФА.

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