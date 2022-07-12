Рыбакиной подарили щенка на пресс-конференции в Нур-Султане

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Первая ракетка Казахстана и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина провела пресс-конференцию в Нур-Султане.

Во время общения с журналистами ей подарили щенка.

Также, отвечая на один из вопросов, Елена сообщила, что пожертвует часть выигрыша на турнире серии Большого шлема приюту для животных. 

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