«Туркестан Арена» получила II международную категорию УЕФА.

Теперь стадион, открытый в 2020 году, может принимать матчи квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет, молодежных сборных, женских команд, а также игры квалификации 1-го, 2-го и 3-го раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Вместимость арены – 7 000 зрителей.

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