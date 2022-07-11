Андрей Ферапонтов: «Стало тяжелее, когда «Актобе» выпустил основных футболистов»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов высказался после победы над «Актобе» (3:2) в 1-м туре Кубка Казахстана.

– Первый тайм получился равным. После получения протокола матча, мы понимали, что соперник будет играть с нами смешанным составом. Это нам облегчило задачу. Была равная игра с обоюдоострыми моментами. Знали, что по сравнению с игрой в первом круге, у «Актобе» поменялась модель игры.

Во втором тайме нам стало тяжелее, когда «Актобе» выпустил основных футболистов. Они перехватили инициативу и начали создавать опасные ситуации у наших ворот. Мы старались подвинуть игру от своих ворот, выпустили свежих молодых игроков. Кенжебек неплохо влился и забил победный гол, с чем его поздравляю. Это его дебютный гол на таком уровне. И команда, и руководство, и я лично его поздравили.

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