Карпович о поражении от «Мактаарала»: «Хотел бы извиниться перед болельщиками»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал поражение от «Мактаарала» (2:3) в 1-м туре Кубка Казахстана.

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– Поздравляю «Мактаарал» с победой. К сожалению, не получилось достучаться до ребят, что будет сложный матч. Кубок – это отдельный турнир, а место в турнирной таблице чемпионата ничего не означает. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться полностью и отрабатывать. На этот раз нам не получилось показать свои лучшие качества. Сделали ротацию, и как показывает игра, мы имеем определенные проблемы со скамейкой. Это факт. Чтобы двигаться дальше, нужно очень много работать.

Хотел бы извиниться перед болельщиками. Когда мы хорошо делаем работу, то все аплодируют и говорят, что мы молодцы. На этот раз мы сделали работу плохо. Сделаем анализ и будем двигаться дальше. Я уверен, что больше таких матчей не будет. У нас уже завтра пропущенный матч с «Тураном». Все мысли об этой игре.

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