Балашов о поражении от «Мактараала»: «Неприятно было проигрывать, но это футбол»

Нападающий «Актобе» Виталий Балашов прокомментировал выездной матч против «Мактаарала» (2:3) в рамках Кубка Казахстана.

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– Проиграли минимально. Это достаточно плохой результат для нас. Очень глупые голы пропустили. Два раза вели в счете, но при этом умудрились проиграть. Разберем свои ошибки. У нас есть еще пять игр в группе. Да, неприятно было проигрывать. Но это футбол.

– Вроде в первом тайме все получалось, что не получилось во втором?

– Во втором тайме не получилось сравнять счет. Выровнить игру. Игра давалась. Последние 25 минут матча соперника вообще не было видно на поле. И у нас было достаточно возможностей для взятия ворот противника. К сожалению, опять-таки это футбол. Мы не воспользовались своими моментами и уступили. Но нам важнейший матч предстоит во вторник здесь же – в Туркестане. Надеюсь, за три дня успеем восстановиться и обыграем «Туран», поднимемся на первое место.

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