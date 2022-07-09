Карпович: «Куат в «Актобе»? Это лишь разговоры»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович ответил на вопросы журналистом перед матчем с «Мактааралом» в Кубке Казахстана.

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– Мы вчера прилетели в Туркестан и готовимся к завтрашнему матчу с «Мактааралом» в плановом режиме. Для нас каждый матч важен. Несмотря на то, что соперник располагается внизу турнирной таблицы в КПЛ, мы ожидаем серьезную игру. Хотим выиграть, потому что рассматриваем каждую встречу как определенный финал. Пусть это и в Кубке.

– Как оцениваете противников из нашей группы?

– У нас в группе собраны хорошие команды по стилистике. Две южные команды, одна северная команда и мы – из запада. Практически все регионы представлены. Есть «Тараз» – самобытный, который играет со своими воспитанниками. Много говорят про финансовые проблемы некоторых клубов, но тот же «Мактаарал» может обыграть любую команду и составить конкуренцию в каждом матче. А «Тобол», естественно, чемпион. Ясно, что у них тяжелый график. Но тем не менее матчи между нашими командами всегда принципиальные. Мы понимаем, что нас ждет очень интересная группа.

– После матча с «Мактааралом» через два дня на третий играем с «Тураном». Учитывая тяжелый календарь в июле, не пора ли применять ротацию состава?

– Ну мы уже думаем над этим. Но, наверное, преждевременно об этом говорить. Да, мы понимаем, что в плотном режиме играем важные матчи. Но также знаем, что чемпионат и Кубок – это два разных турнира. У нас есть возможность сделать определенную ротацию. Скорее всего, так и поступим. Но всех тонкостей говорить сейчас не буду.

– Вчера на пресс-конференции для журналистов председатель правления клуба Ерлан Джамантаев сказал, что трансферы будут согласовываться с тренерским штабом в частности. Есть ли у вас игроки, которые находятся на примете? Например, Куат или Байтана?

– Во-первых, мы очень рады, что Ерлан Айтпаевич остался у руля клуба. Что касается трансферов, мы ведем определенную работу. Она всегда продолжается в принципе, и есть уже предложения от разных представителей игроков. Плюс мы сами мониторим рынок. Куат? Это лишь разговоры. Я считаю, что у нас на его позиции достаточно много квалифицированных футболистов. Хотя понимаем, что он бы нам пригодился со своим неуступчивым характером. Был вариант с Байтаной, но по нему пока вопрос открытый. Есть также легионеры, которых мы просматриваем. Будем ориентироваться на свои возможности.

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