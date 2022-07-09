Рыбакина получит 2 миллиона фунтов стерлингов за победу на Уимблдоне

Известна сумма призовых которые получит Елена Рыбакина за победу на Уимблдоне.

Размер денежного вознаграждения за титул составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Казахстанская теннисистка впервые выиграла турнир серии Большого шлема, обыграв в финале вторую ракетку мира Онс Жабер (Тунис).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Рыбакина родилась в Москве, но Казахстан сделал ее звездой. Разбираемся, почему теннисистку не нужно считать легионером

Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»