Рыбакина получит 2 миллиона фунтов стерлингов за победу на Уимблдоне

Известна сумма призовых которые получит Елена Рыбакина за победу на Уимблдоне.
Размер денежного вознаграждения за титул составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.
Казахстанская теннисистка впервые выиграла турнир серии Большого шлема, обыграв в финале вторую ракетку мира Онс Жабер (Тунис).
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