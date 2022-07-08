Абилгазы покинул «Туран» (Vesti.kz)

Экс-защитник «Тобола» Султан Абилгазы покинул «Туран». Об этом сообщил Vesti.kz.

25-летний Абилгазы пополнил туркестанский клуб перед стартом сезона по приглашению Владимира Газзаева.

В активе Султана опыт выступления за юношеские и молодежную сборную страны. Также он также выступал за «Окжетпес».

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