Абилгазы покинул «Туран» (Vesti.kz)

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Экс-защитник «Тобола» Султан Абилгазы покинул «Туран». Об этом сообщил Vesti.kz.

25-летний Абилгазы пополнил туркестанский клуб перед стартом сезона по приглашению Владимира Газзаева.

В активе Султана опыт выступления за юношеские и молодежную сборную страны. Также он также выступал за «Окжетпес».

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