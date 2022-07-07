Карагандинский «Шахтер» подписал двух иностранцев

Карагандинский «Шахтер» подписал двух новых игроков.

Речь идет о российском вингере Евгении Кобзаре и о грузинском полузащитнике Темуре Чогадзе, которые взяли 99-й и 6-й номера соответственно.

Последним клубом Чогадзе был грузинский ФК «Гагра», Кобзарь играл за армянский «Нораванк».

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