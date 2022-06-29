Масудов возглавил «Шахтер»

Главным тренером «Шахтера» стал Вахид Масудов, сменив Константина Емельянова.

Он уже работал с карагандинским клубом в 2000-м, а также в 2005-2006 годах.

Также Масудов тренировал «Тараз», «Атырау», «Акжайык», «Кайрат», «Восток», «Ордабасы», «Локомотив», «Актобе», «Махтаарал» и национальную сборную Казахстана.

До возвращения в Караганду 62-летний специалист возглавлял сборную Казахстана U-19.

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