«Кайрат» готов вернуть Исаэля, если бразилец согласится на минимальные условия (AlatauFans)

«Кайрат» готов предложить контракт 34-летнему Исаэлю, об этом сообщает AlatauFans.

Клуб испытывает финансовые трудности, однако в недавнем интервью бразильский полузащитник отметил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради «Кайрата».

Исаэль выступал за алматинскую команду в 2014-2018 годах, став четырехкратным обладателем Кубка Казахстана и дважды выиграв Суперкубок.

После этого он играл за венгерский «Ференцварош», а затем – за «Умм-Салаль» из Катара.

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