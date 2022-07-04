Даиров о ничьей с «Атырау»: «В обороне мы сыграли организованно»

Защитник «Тараза» Нурлан Даиров прокомментировал игру в 16-м туре КПЛ с «Атырау» (0:0).

– В прошедшем матче, можно сказать, хорошо сыграла оборона?

– Думаю, в обороне мы сыграли организованно. Самое главное, не пропустили, значит, со своей задачей мы справились. Но в то же время все видели, что и впереди мы создали ряд острых моментов. Будь удача на нашей стороне, могли забить.

– Кто был ближе к победе и закономерен ли результат?

– Обе команды были нацелены на победу и очень хотели взять три очка. Могли забить и они, и мы. Но ничья, наверное, все же справедливый результат. Не сомневаюсь, что наши победы еще впереди!

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