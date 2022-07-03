Георгий Жуков попрощался с «Вислой»: «Люди приходят и уходят, а клуб останется навсегда»

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков на своей странице в Instagram попрощался с «Вислой».

– У меня много воспоминаний о годах, проведенных в «Висле». Я пришел в большой клуб, и очень горжусь и благодарен, что у меня была возможность играть здесь.

Особенно хочу поблагодарить Ярослава Кролевски и Кубу Блащиковски за веру в меня. Далее я хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, моих партнеров по команде, Пан Ясю, Пан Ярека и других людей, которые работают в клубе.

Огромное спасибо болельщикам и потрясающей поддержке в хорошие и в трудные моменты! Люди приходят и уходят, а «Висла» останется навсегда.

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