С 1 июля нападающий Янга больше не является игроком «Астаны». Последние три сезона игрок находился в аренде

С 1 июля нападающий Рангело Янга больше не является игроком «Астаны». Контракт 30-летнего форварда закончился, и он покинул клуб на правах свободного агента.

Рангело Янга выступал за «Астану» с 2018 года. Также, будучи игроком казахстанского клуба, он последние три сезона играл на правах аренды за швейцарский «Лугано», голландский НЕК и кипрский «Аполлон».

Во время игры в составе «Астаны» нападающего часто критиковали болельщики и СМИ за пассивные действия на поле и плохую реализацию голевых моментов.

Всего Янга провел за «Астану» 64 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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