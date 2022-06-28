Директор «Тараза» Ахметов приходит на матчи, несмотря на дисквалификацию

Теги высшая лига Казахстан Федерация футбола Казахстана Тараз Спорт Казахстана

Журналист Айжан Ауелбекова сообщила, что руководитель «Тараза» Жандос Ахметов игнорирует трехматчевую дисквалификацию, посещая игры своей команды в качестве зрителя.

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Директор был замечен на матчах с «Ордабасы» и «Кайратом».

Ахметов был дисквалифицирован и оштрафован на 100 МРП (306 300) за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча с «Каспием». Также «Тараз» должен заплатить 200 МРП (612 600 тенге) за некорректное поведение болельщиков.

«Для клуба, где юным футболистам не платят суточные и экономят на всем, это много. Очень много. И почему Ахметов позволяет себе такие вольности, зная о плачевном положении дел? Надеюсь, что счет, выписанный ему за его рот, он оплатит сам, и предоставит доказательства», – пишет Ауелбекова.

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