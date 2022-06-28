Директор «Тараза» Ахметов приходит на матчи, несмотря на дисквалификацию

Журналист Айжан Ауелбекова сообщила, что руководитель «Тараза» Жандос Ахметов игнорирует трехматчевую дисквалификацию, посещая игры своей команды в качестве зрителя.

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Директор был замечен на матчах с «Ордабасы» и «Кайратом».

Ахметов был дисквалифицирован и оштрафован на 100 МРП (306 300) за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча с «Каспием». Также «Тараз» должен заплатить 200 МРП (612 600 тенге) за некорректное поведение болельщиков.

«Для клуба, где юным футболистам не платят суточные и экономят на всем, это много. Очень много. И почему Ахметов позволяет себе такие вольности, зная о плачевном положении дел? Надеюсь, что счет, выписанный ему за его рот, он оплатит сам, и предоставит доказательства», – пишет Ауелбекова.

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