Опубликован состав женской сборной Казахстана на игру с Эстонией

Известен состав женской сборной Казахстана на матч квалификации ЧМ-2023 против Эстонии.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Вратари: Оксана Железняк («БИИК-Шымкент»), Ангелина Портнова («Адана Идман Юрду», Турция), Назым Исмаилова («Хатайспор», Турция);

Защитники: Александра Бурова, Мария Демидова (обе – «БИИК-Шымкент»), Айгерим Айтымова, Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет (все – «Томирис-Туран»), Анастасия Власова, Жансая Козиева, Назерке Шалмуханбетова (все – «Окжетпес»);

Полузащитники: Фатима Сатыгалиева, Асем Каражанова (обе – «Окжетпес»), Маргарита Талдыкина (СДЮСШОР №17), Екатерина Бабшук, Казына Норбаева (обе – «БИИК-Шымкент»), Асельхан Турлыбекова («Томирис-Туран»);

Нападающие: Арайлым Орынбасарова («Окжетпес»), Светлана Бортникова («БИИК-Шымкент»), Нурсулу Балжан (СДЮСШОР №17).

Тренерский штаб: Айтпай Джамантаев – главный тренер, Бегаим Киргизбаева – ассистент главного тренера, Рамиль Хамитов – тренер вратарей, Владимир Ляпкин – тренер по физподготовке.

Игра состоится 28 июня в 22:00 по времени Нур-Султана.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Лидера разгромили в Актобе, «Кайрат» снова теряет очки, а «Тобол» вернулся в гонку: очередной тур КПЛ получился жарким

Казахское доминирование на UFC Vegas 57: очередная победа Рахмонова, реванш Морозова за Жумагулова и успех Шайлана