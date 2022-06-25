«Кулагер» подписал российского защитника Кунгурцева

«Кулагер» подписал контракт с 25-летним российским защитником Егором Кунгурцевым.
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Ранее игрок выступал за «Спутник», «Рубин» и «Дизель» из ВХЛ.
Провел 205 матчей, заработав 16 (3+13) результативных баллов при показателе полезности «+11».
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