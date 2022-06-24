Токаев поздравил 7-летнюю шахматистку, ставшую чемпионкой мира ФИДЕ

Казахстанка Малика Зиядин стала чемпионкой мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет.

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Организаторы ЧМ по шахматам среди школьников, прошедшего в Панаме, были вынуждены объединить мальчиков и девочек этой категории в одну сетку из-за недостаточного числа участников. Таким образом Зиядин завоевала сразу два титула.

Девочку поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта», – говорится в телеграмме от главы государства.

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