В Алматинской области осудили тренера по тхэквондо за изнасилование

В Алматинской области осудили тренера по тхэквондо. С заявлениями о домогательствах и изнасиловании в полицию обратились родители трех его воспитанниц.

О том, что суд состоялся, написала на своей странице правозащитница Дина Тансари.

«Наша коррупционная правоохранительная система смогла наказать его лишь по статье 122 УК РК на семь лет и шесть месяцев лишения свободы, и то выдали это за обоюдный секс с единственной воспитанницей, хотя заявление подали трое родителей! И он все это время был на свободе, пропускал судебные слушания, уверенный в своей безнаказанности», – возмущается правозащитница.

По словам Тансари, наручники подсудимому надели в зале суда, куда принудительно доставили в день вынесения решения.

Приговор прокомментировала мама одной из девочек, которая заявляла о домогательствах со стороны тренера:

– Наше дело закрыли еще в прошлом году. Мы были уверены, что он сможет избежать наказания. Сейчас мы очень рады, что справедливость восторжествовала и его осудили на семь лет. Надеюсь, если он все-таки решит подавать на апелляцию, суд оставит приговор первой инстанции в силе.

Об этой истории рассказывала в мае. В Илийском районе Алматинской области родители трех 14-летних воспитанниц заявили о домогательствах к девочкам.

Дети занимались тхэкводно бесплатно по госпрограмме подушевого финансирования. Родители доверяли тренеру.

«Моя дочь на одной из тренировок получила травму головы, после чего у нее начались головные боли. В конце января 2021 года тренер попросил мою дочь приехать пораньше перед тренировкой. Когда она приехала, он сказал ей закрыть дверь на ключ и предложил ей сделать гормональный массаж, после которого ей якобы станет намного легче и голова болеть больше не будет», – рассказала мама девочки.

Девочка призналась маме, что для так называемого «гормонального массажа» тренер сказал ей раздеться по пояс. Затем он уложил ее на диван, зажал болевым приемом и трогал в интимных местах. На вопрос девочки, что он делает, тренер ответил, что ищет «щекотку». Как оказалось, это не единичный случай. Еще одна воспитанница рассказала похожую историю про сеанс «массажа». По ее словам, тренер провел его 9 апреля. Позже выяснилось, что есть и третья пострадавшая, она обвинила тренера в изнасиловании. По словам школьницы, это случилось 30 марта. Родители воспитанниц обратились с заявлением в полицию Илийского района.

В полиции по двум эпизодам домогательства завели уголовное дело по части 3 статьи 121 УК «Насильственные действия сексуального характера» и одно уголовное дело по части 3 статьи 120 УК «Изнасилование». Но дела по домогательствам закрыли, объяснив это недостаточностью доказательств. А дело об изнасиловании переквалифицировали по статье 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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