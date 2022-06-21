«Кайрат» подписал контракт с 19-летним голкипером Пивкиным

«Кайрат» объявил о подписании контракта с 19-летним голкипером Никитой Пивкиным.
С февраля воспитанник алматинского клуба выступал за «Кайрат-Москва»
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