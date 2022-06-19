Болельщики «Атырау» и «Актобе» подрались перед началом матча КПЛ. 30 человек были доставлены в участок

Болельщики «Атырау» и «Актобе» подрались перед началом матча 14-го тура КПЛ.

Массовая драка случилась до начала игры в Атырау. Фанаты двух клубов столкнулись в схватке, применили цветные дымовые шашки, но их быстро разняли прибывшие полицейские.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что «19 июня около 17:55 до начала игры «Атырау» – «Актобе» перед стадионом между болельщиками произошла потасовка. Сотрудники полиции доставили в ГУП 30 лиц, совершивших правонарушение в общественном месте.

Идет сбор соответствующих материалов. Информация в соцсетях о применении оружия не соответствует действительности. На руках болельщиков были спецсредства, издающие хлопки с разноцветными дымами. Пострадавших нет».

Матч они так и не увидели — игра уже закончилась. «Атырау» в большинстве проиграл «Актобе» на своем поле со счетом 0:2.

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