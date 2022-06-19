Полузащитник «Актобе» Кенесов не сыграет против «Атырау»

21-летний полузащитник «Актобе» Арман Кенесов не сыграет в предстоящем матче 14-го тура против «Атырау».

В матче 11-го тура против «Тобола» (2:1) Арман Кенесов за грубую игру против Рубена Бриджидо был удален с поля и дисквалифицирован на два матча.

Предстоящий матч против «Атырау» ему придется пропустить. Арман Кенесов в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей.

Напомним, что данный матч также пропустят полузащитники «Атырау» Тодор Петрович и Дмитрий Плетнев.

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