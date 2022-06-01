Четыре хоккеиста из системы «Барыса» приняли квалификационные предложения клуба

Четыре молодых хоккеиста из системы «Барыса» приняли квалификационные предложения клуба из Нур-Султана.

Это защитники Эдуард Шетле, Кирилл Никитин, Артем Авдеенко и нападающий Алихан Омирбеков.

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