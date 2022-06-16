Нурдаулетов о Саги Совете: «Если он уберет психологический зажим из головы, то лучше левого защитника в Казахстане не будет»

Ассистент главного тренера «Астаны» и старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов в интервью Sports.ru поделился мнением о защитнике столичного клуба Саги Совете.

– Мне нравится Саги: его отношение, дисциплина, заряженность на результат. Он очень воспитанный – спасибо его родителям. Но в плане психологии есть проблемы – ему не хватает спортивной наглости. Если брать ребят его возраста, Алип или Зайнутдинов, у них есть спортивные наглость и злость. Для них на поле нет авторитетов – играют, как могут. Даже ошибаясь, продолжают играть уверенно. Этого не хватает Саги. Если кто-то из тренерского штаба во время матча сделал ему замечание или он один-два раза ошибся, то на фоне усталости он начинает делать много ошибок. Они начинают его нервировать, и у него расклеивается игра. Если он решит психологические вопросы, у него большое будущее.

– Тренерский штаб беседует с Саги, чтобы решить его психологические проблемы?

– Мы с ним беседуем, но он немаленький. Поэтому каждый раз нагнетать обстановку и что-то ему советовать не имеет смысла – он должен сам к этому прийти. Саги – очень скромный, поэтому при беседе из него тяжело что-то выудить. Возможно, он не всем доверяет. Если он уберет психологический зажим из головы, то лучше левого защитника в Казахстане не будет.

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