Жеребьевка ЛЧ. «Тобол» в случае выхода во второй раунд сыграет с победителем пары «Слован» – «Динамо Батуми»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Если «Тобол» по сумме двух встреч победит «Ференцварош», то во втором раунде сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) – «Динамо Батуми» (Грузия).

Первый матч состоится 19/20 июля. Ответная игра пройдет 26/27 июля.

Напомним, костанайцы в первом раунде сыграют с венгерским «Ференцварошем». Первый матч будет сыгран в Костанае 5/6 июля, ответный – 12/13 июля на выезде.

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