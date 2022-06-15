Адиев о матче со Словакией: «Наши трибуны не затихали ни на минуту»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев обратился к болельщикам после победы над Словакией (2:1) в Лиге наций.

«Хочу поблагодарить всех, кто был причастен к нашим последним результатам.

Всем казахстанцам, всей стране спасибо – за вашу неимоверную поддержку. Мы все видели ее в социальных сетях, СМИ, но то, что было вчера на стадионе, просто не описать. Наши трибуны не затихали ни на минуту, поддержка была в каждом моменте, заряжая нашу команду играть еще более самоотверженно. Несомненно, каждый казахстанец, каждый любитель футбола, внес свой вклад в нашу общую победу.

Пусть домашняя арена станет настоящей крепостью для соперников. Я уверен, что с такими болельщиками посильно все.

Игрокам – за понимание, самоотдачу и стремление к победе. Я благодарю вас за отношение к делу. Каждый из вас отдавал на поле всего себя. Достижения команды – это результат вашей тяжелой ежедневной работы.

Тренерскому и медицинскому штабу, администрации и техническому персоналу – за профессионализм. Высокий ритм работы требовал от вас максимальной концентрации и физических усилий.

Руководству – за оказанное доверие и поддержку идей.

Рад быть частью настоящего футбольного праздника. Спасибо всем, кто причастен к этой замечательной игре, способной дарить вот такие настоящие эмоции.

До скорых встреч, друзья», – написал Адиев в своем инстаграме.

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