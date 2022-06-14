«Тобол» сыграет с «Ференцварошем» Черчесова в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Известен соперник костанайского «Тобола» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Им станет «Ференцварош» из Венгрии.
Первый матч раунда пройдет 5-6 июля в Казахстане, ответный – на выезде 12-13 июля.
Главный тренер «Ференцвароша» – экс-коуч сборной России Станислав Черчесов.
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