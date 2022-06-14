«Тобол» сыграет с «Ференцварошем» Черчесова в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Известен соперник костанайского «Тобола» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Им станет «Ференцварош» из Венгрии.

Первый матч раунда пройдет 5-6 июля в Казахстане, ответный – на выезде 12-13 июля.

Главный тренер «Ференцвароша» – экс-коуч сборной России Станислав Черчесов.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди