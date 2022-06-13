Состав сборной Казахстана на матч со Словакией

Опубликован стартовый состав сборной Казахстана по футболу на домашний матч Лиги наций со Словакией.

Вратарь: Игорь Шацкий;

Защитники: Михаил Габышев, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов;

Полузащитники: Асхат Тагыберген (с), Аслан Дарабаев, Ян Вороговский, Эльхан Астанов;

Нападающий: Абат Аймбетов.

Старт в 20:00 по Нур-Султану.

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