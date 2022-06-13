Состав сборной Казахстана на матч со Словакией

Опубликован стартовый состав сборной Казахстана по футболу на домашний матч Лиги наций со Словакией.
Вратарь: Игорь Шацкий;
Защитники: Михаил Габышев, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов;
Полузащитники: Асхат Тагыберген (с), Аслан Дарабаев, Ян Вороговский, Эльхан Астанов;
Нападающий: Абат Аймбетов.
Старт в 20:00 по Нур-Султану.
Бердыев ушел из «Кайрата»: поработал советником президента и выиграл Кубок, но совсем не впечатлил в Европе
Словаки едут за реваншем в Казахстан: после домашнего поражения сменили тренера и разобрались с Азербайджаном
Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения
Комментарии