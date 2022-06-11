«Темиртау» может прекратить существование

Автор программы «Головой об лед» Артем Буланов сообщил, что «Темиртау» может прекратить свое существование.

«Хоккеистам руководство команды посоветовало искать другие варианты на новый сезон. Ряд игроков уже быстро нашли возможность пополнить составы других команд», – пишет источник.

По итогам минувшего сезона «Темиртау» не смог выйти в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею.

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